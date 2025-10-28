Najavljeni prekidi u snabdevanju električnom energijom u Zaječaru 29. oktobra

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Najavljeni prekidi u snabdevanju električnom energijom u Zaječaru 29. oktobra

Dana 29.10.2025.god. u periodu od 09:00 do 12:00 časova bez električne energije u Zaječaru biće deo Vražogrnca (oko Centra).

Zatim istog dana (29.10.2025.god.) u periodu od 13:00 do 16:00 časova bez električne energije u Zaječaru biće deo Koprivnice.

Takođe, dana 29.10.2025.god. u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez električne energije u Zaječaru biće ulica Generala Gambete od br.60 do br.78, kao i Generala Gambete 29, Kursulina 22, Dragoslava Srejovića od br.6 do br.11, Crnorečka.

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!