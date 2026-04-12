Na Uskrs uradite ovo za sreću i zdravlje: Stari običaj koji valja ispoštovati danas

Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju najznačajniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Isusa Hrista – Vaskrs, koji predstavlja temelj i suštinu hrišćanske vere.

Vaskrsenje simbolizuje pobedu života nad smrću, a proslava je počela ponoćnim liturgijama, uz zvona i vaskršnji tropar ”Hristos vaskrse iz mrtvih” (Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši, a onima koji su u grobovima život darova).

Vaskrsenje, takođe, znači i početak novog duhovnog života i pobedu nad grehom.

Uskrs, najveći hrišćanski praznik, u našem narodu prati niz običaja za koje se veruje da donose sreću, zdravlje i blagostanje tokom cele godine. Mnogi od njih se i danas praktikuju, posebno u krugu porodice.

Umivanje uskršnjom vodom

Jedan od najpoznatijih običaja jeste umivanje vodom u kojoj su preko noći stajala uskršnja jaja , dren i bosiljak.

Veruje se da ova voda donosi svežinu, snagu i dobro zdravlje, pa se njome umivaju i deca i odrasli.

Jaje koje štiti dom

Prvo ofarbano jaje, poznato kao čuvarkuća, ima posebno mesto u tradiciji. Ono se čuva tokom cele godine i veruje se da štiti dom i ukućane od nesreće.

Kada dođe sledeći Uskrs, staro jaje se zakopava u zemlju – u baštu ili njivu kako bi godina bila rodna i uspešna.

Običaj za najmlađe

U pojedinim krajevima Srbije postoji zanimljiv običaj da se deci trljaju obrazi uskršnjim jajima. Smatra se da to donosi zdravlje, snagu i napredak tokom godine.

Šta nikako ne treba raditi danas

Prema verovanju, na ovaj dan ne bi trebalo dugo spavati. Kaže se da “spavalice” prati stagnacija i manjak napretka tokom godine. Zato se Uskrs provodi aktivno, u radosti i druženju sa porodicom.

Simbol zajedništva

Uskršnji ručak ima posebno značenje jer označava kraj posta i početak slavlja. Okupljanje porodice, tucanje jajima i zajednički obrok simbolizuju ljubav, sreću i jedinstvo.

Zajecaronline/Tanjug/Najzena.alo.rs

