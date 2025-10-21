Na današnji praznik oprost stiže i za najveće grešnike — dovoljno je da učine samo jednu stvar

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave sećanje na dve svetiteljke koje su živele raskalašnim i bludnim životom, ali su se pokajale i tako zaslužile carstvo nebesko.

One i danas služe kao primer da je oprost greha moguć za sve samo ako ga iskreno žele – u pitanju su prepodobna Pelagija i prepodobna Taisa.

Prepodobna Pelagija bila je hrišćanska mučenica i svetiteljka iz 5. veka izuzetne lepote. Legenda kaže da je mogla da pomuti razum i zavede svakog muškarca i da je to koristila. Bila je plesačica i prostitutka i na taj način se mnogo obogatila.

Kada je čula propoved episkopa Nona o Strašnom Sudu i kazni grešnika sve se promenilo! Pelagija je odlučila da se krsti i promeni svoj život.

Na današnji praznik oprost stiže i za najveće grešnike!

– Smiluj se meni, grešnoj, oče sveti, krsti me i nauči me pokajanju: ja sam more bezakonja, ambis propasti, mreža i oruđe đavolsko – molila je prema predanju Pelagija u jednom manastiru i sveštenici su je krstili i pomogli joj da okaje grehe.

Ovu molitvu izgovaraju grešne žene koje traže pomoć i oprost grehova.

Osim dana Prepodobne Pelagije, srpska pravoslavna crkva sutra slavi i sećanje na hrišćansku svetiteljku Prepodobnu Taisu.

I ona je bila grešnica koja je mladost provela u bludu i radeći kao prostitutka. Taisa je od detinjstva učena ovakvom životu jer ju je na zlo nagovarala rođena majka. Zato je jedan od učenika Svetog Antonija Velikog – Pafnutije Sidonit, čuvši za Taisinu priču, rešio da je spase.

Prepodobne Pelagija i Taisa i danas služe kao primer da je oprost greha moguć za sve samo ako ga iskreno žele.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

