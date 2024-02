Muškarac (33) poginuo na pruzi Niš-Zaječar

Na pruzi Niš-Zaječar-Prahovo u četvrtak popodne se, na delu kroz niško gradsko naselje Donja Vrežina, dogodila železnička nesreća, u kojoj je poginuo S.S. (33) iz Niša. Stradali Nišlija kretao se prugom kada je na njega naletela lokomotiva putničkog voza koji saobraća od Niša do Zaječara i koja ga je usmrtila.

„Infrastruktura železnice“ je u saopštenju navela da se nesreća dogodila u 15:20, kao i da je železnički saobraćaj privremeno bio u prekidu.

„Nepažljivo, neodgovorno ili namerno kretanje duž koloseka po otvorenoj pruzi, ili prelazak preko koloseka gde je to zabranjeno, najčešće se završava tragično i dovodi do ljudskih žrtava, kao što se to i u ovom slučaju dogodilo“, dodaje se u saopštenju.

To preduzeće je navelo i da je putnički voz jutros oko 9.20, na putnom prelazu Smederevo-Radinac, naleteo na dva automobila koja su se mimoilazila prilikom prelaska preko pruge.

„Upravo na ovom putnom prelazu u toku su radovi na podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja. Na mestu sudara izvršen je uviđaj, nakon čega je železnički saobraćaj ponovo uspostavljen“, dodaje se u saopštenju.

„Infrastruktura železnice“ je apelovala na učesnike u drumskom saobraćaju i pešake, da budu pažljivi i obazrivi prilikom prelaska preko pruge i na putnim prelazima, da poštuju propise i signalizaciju i budu odgovorni prema sebi i drugima kako bi se sprečile nesreće i sačuvali ljudski životi.