Vožnja pod uticajem: U Boru i Majdanpeku isključeno 13 vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja 13 vozača, 11 koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

-Saobraćajna policija u Boru zadržala je tridesetsedmogodišnjeg vozača „punta“ koji je vozio sa 4,43 promila alkohola u organizmu, tridesetpetogodišnjeg i dvadesetosmogodišnjeg vozača „mercedesa” pod dejstvom kokaina, a u Majdanpeku četrdesetsedmogodišnjeg vozača „pežoa” sa 1,54 promila alkohola. Protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave- saopštio je MUP.

Zajecaronline.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!