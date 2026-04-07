Na putevima Srbije 93 nezgode, 32 osobe zadobile povrede

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 32 lica.

-U periodu od 09 do 12.04.2026. godine, biće sprovedena IV Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, naročito u zoni pešačkih prelaza kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju – navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

”Apelujemo na vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zonama pešačkih prelaza. Takođe, podsećamo da ne upravljate vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih supstanci koje negativno utiču na opažanje, uz dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevozite decu.”

Zajecaronline/N.B.

