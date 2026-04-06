Bor i Negotin: Zadržani vozači zbog alkohola i droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, zadržali su dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom alkohola i drugog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je dvadesettrogodišnjeg vozača „seata” koji je vozio pod dejstvom amfetamina, a u Negotinu tridesetdvogodišnjeg vozača „forda” koji je vozio sa 1,45 promila alkohola u organizmu. Takođe, iz saobraćaja je isključeno još osam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline.com/MUP/ N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.