Morske kornjače ozbiljno ugrožene u Nigeriji!

Zagađenje plastikom, ribarske mreže i izgradnja na obali ozbiljno ugrožavaju morske kornjače u Nigeriji, navode konzervatori koji se bore da ih spasu.

“Svedoci smo drastičnog opadanja njihovog broja,“ rekao je Činedu Mogbo, osnivač inicijative “Grinfingers vajldlajf konzervejšen” (Greenfingers Wildlife Conservation), koja je tokom poslednjih pet godina spasila i pustila u prirodu više od 70 kornjača nakon što su bile zbrinute u njihovom utočištu u Lagosu, prenosi Rojters.

Najmanje pet ugroženih ili zaštićenih vrsta morskih kornjača nastanjuje nigerijske vode, ali tačan broj nije poznat, a resursi za praćenje su nedovoljni, kaže Mogbo.

Mogbova grupa, koja se uglavnom sama finansira, sarađuje sa lokalnim ribarima u spasavanju ovih životinja.

“Ribarima je potreban prihod. Mi nudimo setove za popravku mreža u zamenu za spasene kornjače ili zaštićena gnezda”, rekao je on.

Ali bez zaštićenih područja i sa sve manje mesta za gnežđenje, obala je postala zamka za kornjače, upozorio je Mogbo, pozivajući državne vlasti da učine više na njihovoj zaštiti.

Dodatnu pretnju za morske kornjače predstavlja velika potražnja za njihovim mesom, oklopom i jajima u Nigeriji, kako za ishranu, tako i u ritualne svrhe.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

