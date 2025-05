MIROSLAVA ILIĆA SVI OBOŽAVATE, A OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Otkriven jedan detalj koji će vas sve IZNENADITI!

MIROSLAVA ILIĆA SVI OBOŽAVATE, A OVO SIGURNO NISTE ZNALI…

Miroslav Ilić, jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike, već decenijama zauzima posebno mesto na muzičkoj sceni.

Rođen je u Mrčajevcima, završio je Gimnaziju u Čačku, a potom započeo studije u Skoplju. Svoju muzičku karijeru započeo je davne 1972. godine pesmom “Voleo sam devojku iz grada”, koja je i danas evergrin.

Ilić iza sebe ima bezbroj hitova koje znaju sve generacije – “Tako mi nedostaješ”, “Pozdravi je, pozdravi”, “Jedan dan života”, “Lažu da vreme leči sve”, “Tebi”, “Dajem reč” i mnoge druge. Održao je brojne koncerte širom regiona, a tokom karijere je višestruko nagrađivan i priznat kao jedan od najboljih izvođača.

Miroslav Ilić će 18. oktobra 2025. godine održati veliki koncert u Arena Zagreb!

Velika pozornica Arene Zagreb zasijaće 18. oktobra 2025. godine kada na nju bude kročio Miroslav Ilić. Legendarni pevač koji sija na regionalnoj sceni već decenijama, uveliko priprema spektakl za sve svoje fanove iz Hrvatske.

Publika je željna dobre muzike i pesme, a nema sumnje da će Miroslav Ilić da ih razgali. Jer je na tom mestu nastupao pre tačno 15 godina. Vlasnik vanvremenskih hitova poput “Ova noć”, “Polomiću čaše od kristala”, “Luckasta si ti”, “Tako mi nedostaješ” oriće se zagrebačkoj Arenu 18. oktobra. Dok karte za ovaj spektakl već možete da kupite OVDE.

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

“Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe. Često nastupam, a teško je proceniti gde je bolja i luđa publika. U Slavoniji, Dalmaciji, Istri ili Zagorju, stvarno ne znam. Ali znam da se uvek super provedemo i moja jedina želja je da svi odu kući dobro ispevani, rasplesani i s lepim uspomenama”, izjavio je Ilić, najavljujući ovaj koncert.

