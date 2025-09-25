Miroslav Ilić poziva publiku da ZAJEDNO NASTAVE TRADICIJU – uskoro koncerti u Sava centru!

Miroslav Ilić održaće spektakularne koncerte 10. i 11. decembra u Sava centru. Sada već tradicionalno pevač svoj rođendan proslavlja upravo sa publikom.

Pa ako želite da uživate u velikim hitovima popularnog pevača, imate još malo vremena da kupite karte i obezbedite svoje mesto na vreme.

KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.

Ovo je već postala tradicija, s obzirom na to da je publika naviknuta da 10. decembra, svake godine, uživa u Ilićevim vanvremenskim hitovima. Nema sumnje da je i ove godine zagarantovana dobra zabava, i da će se ljudi zagrejati u hladnim decembarskim noćima i upiti najbolje emocije od slavuja iz Mrčajevca.

Legendarni pevač je pre izvesnog vremena putem Instagrama podelio sreću zbog predstojećeg događaja i pozvao publiku da mu se pridruže u Sava Centru.

View this post on Instagram A post shared by Miroslav Ilic (@pravimiroslavilic)

– Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo – napisao je Ilić, koji će 10. decembra proslaviti 75. rođendan.

– I ove godine slavimo moj rođendan. Jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, uzmite ulaznice na tickets.rs i vidimo se na još jednoj nezaboravnoj večeri – završio je Miroslav.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.