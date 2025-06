Ministarka rudarstva i energetike posetila Zaječar! U Gradskoj upravi potpisala ugovore za mere energetske efikasnosti!

Ministarka rudarstva i energetike posetila Zaječar!

Dubravka Đedović Handanović – ministarka rudarstva i energetike, posetila je danas Zaječar i u Gradskoj upravi potpisala ugovore za mere energetske efikasnosti.

“Zahvalila bih vam što ste učestvovali u ovom programu koji pokriva od 50 do 60% mogućnosti dobijanja subvencije u zavisnosti da li jedna ili više mera za koju ste se odlučili, a socijalno ugroženi građani i energetski ugroženi kupci mogu ostvariti veće subvencije. I sigurna sam da će kroz njegovu implementaciju vaša domaćinstva biti toplija zimi, prijatnija leti. Smanjićete potrošnju energije i umanjiti vaše račune. Sigurna sam da će se vrednost vaše nekretnine uvećati. Najveće interesovanje građana je bilo za zamenu stolarije. Drago mi je što ćemo kroz ovaj javni poziv imati 17 novih kupaca proizvođača. A to su domaćinstva koja će ugraditi solarne panele u svojim domovima. Na taj način štitite životnu sredinu, koristite obnovljivi izvor energije”, rekla je ministarka pa podsetila.



“Danas je svetski dan zaštite životne sredine da se podsetimo koliko je okolina važna, koliko treba da je čuvamo ne samo kroz ove programe već i kroz svakodnevne navike. U poslednjem javnom pozivu je izvođeno 29 miliona dinara, a danas dodeljujemo subvencije za 73 domaćinstva. U poslednje dve godine u Zaječaru je sanirano 170 porodičnih kuća i meni je drago da ste i vi jedni od njih i da ćete biti dobar primer vašim sugrađanima i za naredne pozive.

Pored zamene stolarije, ugradnje solarnih panela, tu su i domaćinstva koja će ugraditi toplotne pumpe, to znači uštedu primarne energije do 70 % što je izuzetno. Nastavićemo i ove godine sa novim programom subvencijama, očekujemo raspisivanje novog poziva. Sigurna sam da će biti prilike da se i drugi vaši sugrađani jave na taj poziv i da svaki građanin, svaki provrednik bude uz državu i naše napore da budemo energetski efikasniji. I da svi učestvujete u tom procesu i da doprinesete tom našem zajedničkom cilju a to je da trošimo manje i da čuvamo životnu sredinu”, poručila je ministarka.

