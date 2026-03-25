MINISTARKA PAVKOV POSETILA SLATINU: Postavljena mobilna stanica za praćenje kvaliteta vazduha

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas Slatinu gde je, na zahtev građana, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, postavljena mobilna automatska merna stanica, koja će u realnom vremenu pratiti kvalitet vazduha u ovom mestu.

Pavkov je naglasila da je postavljanje automatske merne stanice veoma važno za kontrolu i unapređenje kvaliteta vazduha na teritoriji Bora, i da već u ovom trenutku svi meštani Slatine i građani Bora mogu da prate i vide rezultate merenja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

“Građani su nam važni, i zato smo na njihov zahtev postavili u centru Slatine mobilnu automatsku mernu stanicu”, naglasila je Pavkov, saopšteno je iz ministarstva zaštite životne sredine.

Kako je navela, do sada je u Slatini postojala merna stanica koja je merila samo sumpor dioksid, koji je u periodu od 2018 do 2025. godine u potpunosti saniran i nema prekoračenja srednjih godišnjih vrednosti jer je urađen sistem za odsumporavanje.

“Od sada će nova automatska merna stanica meriti mnogo veći broj parametara: PM2,5 i PM10 čestice, ozon, ugljen monoksid, azot dioksid, sumpor dioksid i benzen. Posle Beograda, upravo je Bor grad koji je najbolje pokriven mernim stanicama, što je još jedan od dokaza koliko je Ministarstvo posvećeno kontroli kvaliteta vazduha u ovom delu Srbije”, rekla je Pavkov.

Ministarka je obišla i JKP Treći Oktobar kome je ovom prilikom dodelila potpuno nov kamion smećar i opremu za sakupljanje otpada kako bi se dodatno unapredio sistem upravljanja otpadom na teritoriji Bora, uz najavu da ćeuskoro dobiti još jedan kontigent.

“U Boru se kontinuirano radi na balansu između održivog razvoja i zaštite životne sredine, odnosno na zelenom rudarstvu. Do sada su kompanije uložile više od 400 miliona dolara u konkretne mere zaštite životne sredine, posađeno je 1.3 miliona stabala, pravilno je tretirano oko 1.000 tona neopasnog otpada i više od 4.000 tona opasnog otpada”, naglasila je Pavkov.

Grad Bor je pravi primer da je Srbija na dobrom putu i da na delu sprovodi evropske zakone.

U gradskom parku nalaze se košnice što je najbolja potvrda trenutnog stanja u gradu Boru – tamo gde su pčele dobar je i ekosistem, i ljudi ne moraju da brinu, dodaje se u saopštenju.

Zajecaronline.com/Tanjug/

