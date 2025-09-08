Minimalna zarada od oktobra 500 evra, od januara 550 evra?!

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će sutra biti održana još jedna sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj se očekuje razmatranje konačne odluke o povećanju minimalne zarade.

Mali je rekao da će od 1.oktobra minimalna zarada vanredno biti povećana na 500 evra, a da će posle redovnog povećanja od 1.januara minimalac iznositi 550 evra.

”Sutra imamo Socijalno-ekonomski savet, da utvrdimo još jedno povećanje minimalne zarade, vanredno povećanje na 500 evra, a od 1. januara naredne godine biće 550 evra. Poštujemo obećanu dinamiku da do kraja 2027. godine minimalna zarada bude 650 evra. Poređanja radi, 2010. godine ta zarada je bila 15.700 dinara. Neka građani samo uporede te dve cifre“, rekao je Mali za TV Hepi, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Na sednici SES-a u julu ove godine dogovoreno je da minimalna cena rada u Srbiji od oktobra bude veća za 9,4 odsto i da se sa 450 evra poveća na 500 evra.

Mali je prošle sedmice izjavio, posle Kolegijuma SES-a sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada od 1. januara 2026. godine, da se u narednim danima, a najkasnije do 15. septembra, očekuje konačna odluka o povećanju minimalne zarade.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

