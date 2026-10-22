“Meta” kažnjena sa 25 milijardi dolara zbog obmanjivanja javnosti o načinu na koji postupa sa podacima korisnika

Sud u američkoj državi Nju Meksiko naložio je kompaniji Meta, koja je vlasnik Fejsbuka, Instagrama i WhatsApp-a, da plati kaznu od 25 milijardi dolara zbog obmanjivanja javnosti o načinu na koji postupa sa podacima korisnika.

Sudija je odluku doneo nakon suđenja tokom kojeg je utvrđeno da je kompanija godinama obmanjivala javnost o korišćenju i deljenju podataka. Takođe je obmanjivala i o načinu na koji sprovodi pravila protiv govora mržnje, prenosi BBC.

Porota je utvrdila da je Meta prekršila zakone Novog Meksika više od 40 miliona puta. A tužioci su naveli da je obmanjivanje uticalo na približno dva miliona stanovnika te savezne države.

Postupak je povezan sa skandalom “Kembridž analitika”, u kojem su podaci miliona korisnika Fejsbuka korišćeni za potrebe političkog savetovanja, uključujući aktivnosti povezane sa predsedničkim izborima u SAD 2016. godine.

Ovo nije prva kazna za kompaniju zbog postupanja sa podacima korisnika, podseća BBC.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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