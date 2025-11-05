Milojević: Vreme je da se ponovo pokažemo na terenu!

U krizi smo, sada je vreme da se ponovo pokažemo na terenu, igrači jedva čekaju da meč počne, izjavio je danas trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Lilom u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 18.45 časova na stadionu “Rajko Mitić” dočekati Lil u četvrtom kolu Lige Evrope.

“Ne bežim od toga da li je utakmica došla u teškom trenutku, mi ne možemo da bežimo od toga. U krizi smo, ali smo dosta o tome pričali. Na meni kao treneru je najveća odgovornost, na mom stručnom štabu, ali i na igračima. Ispričali smo se iskreno, vreme je da delujemo”, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

“Nemamo drugi izlaz, nema drugog izlaza, samo pozitivni rezultati, moramo da vratimo Zvezdu gde treba da bude. Da li smo očekivali ovo? Jesmo, ali ne u ovakvom obimu. Ima tu dosta stvari, svaki izgovor se pretvara u neki alibi, ali smo imali dosta povređenih igrača, koji nisu mogli da uđu u ritam, sve je to trebalo da uklopimo, reprezentativna pauza, nisu igrači tu, igraju na četiri dana”, dodao je trener Zvezde.

Fudbaleri Lila se nalaze na 11. mestu na tabeli LE sa šest bodova, dok je Crvena zvezda na 30. poziciji sa jednim bodom.

“Utakmica u Bragi je bio klasičan odnos prema igri, ali sve ostalo, povrede igrača, itd…, da se ne vraćam. Ono što mi je drago jeste da nećemo imati povređenih igrača i vidim po njima da jedva čekaju da utakmica počne”, istakao je Milojević.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

