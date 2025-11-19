Milojević podelio prve utiske nakon Zvezdine pobede: Evo šta je rekao

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da su uslovi na terenu u Rumi bili teški, ali je istakao da je najvažnije da su “crveno-beli” izborili plasman u osmini finala Kupa Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su danas u Rumi u šesnaestini finala savladali domaći Sloven 2:0.

Milojević podelio prve utiske

“Znali smo da će Sloven izaći motivisano, nadahnuto. Videli ste da imaju dobre igrače. Teren nam nije dozvoljavao da pokažemo šta umemo. Uslovi su bili teški, ali to je fudbal. Najvažnije je što smo prošli dalje. Čestitao bih svojim igračima na borbenosti i igri koji su prikazali, koliko je to bilo u mogućnosti. Hvala Slovenu, hvala na gostoprimstvu, odigrali su dobru utakmicu”, rekao je Milojević posle utakmice.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

