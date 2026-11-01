Mesečni horoskop za novembar: Retrogradne planete donose vraćanje na stare odluke, a sam kraj meseca nudi nove mogućnosti

Novembar 2026. godine počinje pod uticajem retrogradnog Merkura u Škorpiji i retrogradne Venere u Vagi. Zbog čega će prvi deo meseca biti pogodan za vraćanje na ranije odluke, preispitivanje planova i rešavanje pitanja koja su ostala otvorena.

Druga polovina novembra donosi drugačiju dinamiku. Mars i Jupiter sastaju se u Lavu 16. novembra, što može pojačati ambiciju, samopouzdanje i želju za konkretnim rezultatima. Ali i sklonost preterivanju, brzopletim potezima i precenjivanju sopstvenih mogućnosti.

Ovan

Novembar vam donosi priliku da se ozbiljnije posvetite finansijama, obavezama i pitanjima koja zahtevaju strpljenje. Retrogradni Merkur i Venera u prvoj polovini meseca mogu vratiti na dnevni red stare dogovore. Kao i neizmirene obaveze ili troškove koje ste ranije zanemarili. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra podstiče vas da napravite jasniji plan. I razmotrite kako da bolje raspolažete novcem i resursima.

Od sredine meseca pažnju ćete sve više usmeravati na lične ciljeve, obrazovanje i širenje profesionalnih mogućnosti. Mars i Jupiter u Lavu mogu vam dati dodatni podsticaj da se izborite za ono što želite. Ali pripazite da zbog prevelikog samopouzdanja ne preuzmete više obaveza nego što možete da ispunite. Ulazak Marsa u Devicu 25. novembra donosi potrebu da uvedete više reda u svakodnevicu i završite poslove koje ste odlagali.

Bik

Tokom novembra u prvom planu biće saradnja, poslovni dogovori i odnosi sa ljudima od kojih zavise vaši planovi. Retrogradni Merkur i Venera mogu doneti vraćanje na ranije razgovore, pregovore ili dogovore koji nisu dobili konačan epilog. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra otvara prostor za novi početak u saradnji. Važno je da pre prihvatanja obaveza pažljivo razmotrite sve uslove.

Drugi deo meseca donosi više aktivnosti u vezi sa finansijama, porodičnim resursima i dugoročnom sigurnošću. Mars i Jupiter u Lavu mogu pojačati potrebu da rešite pitanja vezana za dom ili imovinu, ali i podstaći veće izdatke. Pun Mesec u Blizancima 24. novembra skreće pažnju na novac, zaradu i način na koji vrednujete svoj rad, dok Mars u Devici od 25. novembra pogoduje kreativnim projektima i aktivnostima koje zahtevaju inicijativu.

Blizanci

Novembar počinje naglaskom na svakodnevnim obavezama, radnom okruženju i organizaciji vremena. Retrogradni Merkur u Škorpiji može usporiti pojedine poslovne procese, vratiti vas na nedovršene zadatke ili zahtevati dodatne provere informacija. Mlad Mesec 9. novembra pruža priliku da promenite radne navike, uvedete bolju rutinu i napravite plan koji će vam pomoći da efikasnije rasporedite energiju.

Od sredine meseca lakše ćete dolaziti do dogovora i jasnije sagledavati svoje naredne korake. Mars i Jupiter u Lavu pojačavaju komunikaciju, donose više kontakata i mogu vas podstaći da se uključite u projekat koji zahteva inicijativu. Pun Mesec u vašem znaku 24. novembra stavlja vas u središte važnih odluka i ličnih preispitivanja. Mars u Devici od 25. novembra usmerava pažnju na dom, porodicu i praktične obaveze koje zahtevaju dodatnu organizaciju.

Rak

Novembar vam donosi više prostora za kreativnost, učenje i aktivnosti u kojima možete da pokažete svoje sposobnosti. Ipak, retrogradni Merkur i Venera u prvoj polovini meseca mogu usporiti realizaciju pojedinih planova, naročito ako zavise od drugih ljudi ili ranije postignutih dogovora. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra podstiče vas da se posvetite projektu koji vam je važan i pronađete način da svoje ideje pretvorite u konkretne rezultate.

Druga polovina meseca stavlja naglasak na novac, posao i praktična pitanja. Mars i Jupiter u Lavu mogu doneti snažnu motivaciju da povećate prihode ili se izborite za bolju poziciju, ali nemojte donositi finansijske odluke isključivo na osnovu trenutnog entuzijazma. Ulazak Sunca u Strelca 22. novembra pojačava potrebu da reorganizujete svakodnevne obaveze, a Mars u Devici od 25. novembra pogoduje razgovorima, učenju i rešavanju administrativnih pitanja.

Lav

Tokom prve polovine novembra pažnja će biti usmerena na dom, porodicu i privatne obaveze. Retrogradni Merkur može vratiti na dnevni red razgovore koje ste odlagali, dok retrogradna Venera podstiče preispitivanje ranijih odluka u vezi sa prostorom, imovinom ili porodičnim planovima. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra pruža priliku da započnete promene u svom okruženju i jasnije odredite šta vam je potrebno za stabilniju svakodnevicu.

Drugi deo meseca donosi vam više energije, inicijative i želje da se istaknete. Mars i Jupiter sastaju se u vašem znaku 16. novembra, što može biti snažan podsticaj za lične i profesionalne poduhvate. Ali i trenutak u kojem ćete morati da pazite na preterivanje i impulsivne odluke. Sunce ulazi u Strelca 22. novembra i podstiče kreativnost. Od 25. novembra Mars u Devici usmerava pažnju na zaradu, troškove i praktično upravljanje novcem.

Devica

Novembar će biti dinamičan kada je reč o komunikaciji, učenju, dokumentaciji i kraćim putovanjima. Retrogradni Merkur u Škorpiji može doneti potrebu da ponovo razmotrite određeni dogovor. Takođe da proverite informacije ili se vratite na razgovor koji nije završen kako ste očekivali. Mlad Mesec 9. novembra otvara mogućnost za novi način razmišljanja, usvajanje korisnog znanja ili pokretanje projekta koji zahteva dobru komunikaciju.

Od sredine meseca više ćete se baviti privatnim planovima, porodičnim obavezama i sopstvenim potrebama. Mars i Jupiter u Lavu mogu pojačati potrebu da se povučete iz užurbanog okruženja i završite poslove iza scene, bez previše izlaganja. Sunce ulazi u Strelca 22. novembra i stavlja dom u prvi plan, a Mars u vašem znaku od 25. novembra vraća vam energiju i odlučnost. To je dobar period da preuzmete inicijativu, ali vodite računa da ne rasipate snagu na previše zadataka istovremeno.

Vaga

Novembar počinje u znaku preispitivanja finansijskih prioriteta, ličnih vrednosti i načina na koji koristite svoje resurse. Retrogradna Venera u vašem znaku, zajedno sa retrogradnim Merkurom u Škorpiji, može vas podstaći da ponovo razmotrite ranije odluke o zaradi, kupovini ili poslovnim dogovorima. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra donosi priliku da postavite nove finansijske ciljeve i napravite realniji plan za naredni period.

Kada Merkur i Venera krenu direktno, biće vam lakše da sagledate situaciju i odlučite kojim putem želite da nastavite. Mars i Jupiter u Lavu pojačavaju društvenu aktivnost i mogu doneti korisne kontakte, podršku prijatelja ili priliku za zajednički projekat. Sunce u Strelcu od 22. novembra pogoduje učenju, razmeni ideja i kraćim putovanjima, dok Mars u Devici od 25. novembra savetuje da deo energije sačuvate za odmor i završavanje obaveza koje ne zahtevaju javno angažovanje.

Škorpija

Novembar je za vas mesec ličnih odluka, promena i jasnijeg definisanja prioriteta. Retrogradni Merkur u vašem znaku može vas navesti da preispitate način na koji predstavljate svoje ideje, komunicirate sa okruženjem i donosite važne odluke. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra posebno je značajan za vas. Jer otvara prostor za novi početak, promenu navika ili pokretanje plana koji ste duže vreme razmatrali.

Od sredine meseca postepeno ćete lakše sagledavati svoje mogućnosti, a pažnja će se usmeravati na posao, profesionalni status i dugoročne ciljeve. Mars i Jupiter u Lavu mogu doneti pojačanu ambiciju i želju za napredovanjem, ali i situacije u kojima ćete morati da pokažete strpljenje i odgovornost. Sunce ulazi u Strelca 22. novembra i stavlja akcenat na finansije, dok Mars u Devici od 25. novembra pogoduje saradnji sa prijateljima, timskom radu i planovima za budućnost.

Strelac

Prva polovina novembra pogodna je za povlačenje, završavanje starih obaveza i razmišljanje o planovima koje još niste spremni da podelite sa drugima. Retrogradni Merkur u Škorpiji može vratiti neke ranije teme, nedovršene poslove ili informacije koje će zahtevati dodatnu proveru. Mlad Mesec 9. novembra podstiče vas da se oslobodite navika koje vam više ne koriste i napravite prostor za novi ciklus.

Ulazak Sunca u vaš znak 22. novembra donosi više energije, samopouzdanja i želje da preuzmete inicijativu. Mars i Jupiter u Lavu mogu otvoriti mogućnosti za putovanja, obrazovanje, usavršavanje ili širenje poslovnih vidika, ali pripazite da ne obećate više nego što možete da ostvarite. Pun Mesec u Blizancima 24. novembra stavlja naglasak na komunikaciju, razmenu informacija i donošenje važnih odluka, dok Mars u Devici od 25. novembra stavlja profesionalne ciljeve i odgovornosti u prvi plan.

Jarac

Novembar vam donosi priliku da preispitate svoje dugoročne planove, društvene kontakte i saradnju sa ljudima koji dele slične ciljeve. Retrogradni Merkur i Venera mogu vratiti na dnevni red ranije projekte ili pitanja koja se tiču poslovnih krugova. Mlad Mesec u Škorpiji 9. novembra pogodan je za postavljanje novih ciljeva i razmatranje načina na koji možete da unapredite svoje mesto u timu ili zajednici.

Drugi deo meseca donosi više pažnje finansijskim obavezama, zajedničkim ulaganjima i pitanjima koja zahtevaju ozbiljniji pristup. Mars i Jupiter u Lavu mogu pojačati potrebu da rešite dugovanja, kredite ili druge finansijske teme, ali izbegavajte rizične poteze. Sunce u Strelcu od 22. novembra podstiče vas da usporite i završite ono što je ostalo nedovršeno. A Mars u Devici od 25. novembra pogoduje učenju, putovanjima i planiranju narednih koraka.

Vodolija

Tokom novembra u prvom planu biće karijera, profesionalni ciljevi i odnos sa autoritetima. Retrogradni Merkur u Škorpiji može doneti vraćanje na ranije projekte, dodatne provere ili potrebu da promenite pristup određenom zadatku. Mlad Mesec 9. novembra otvara mogućnost da postavite novi profesionalni cilj ili započnete proces koji bi mogao da utiče na vaš dalji razvoj.

Od sredine meseca više pažnje posvetićete saradnji, zajedničkim planovima i ljudima sa kojima delite odgovornosti. Mars i Jupiter u Lavu mogu doneti intenzivniju dinamiku u partnerstvima i poslovnim dogovorima, ali je važno da ne ulazite u rasprave zbog različitih stavova. Sunce u Strelcu od 22. novembra pogoduje društvenim aktivnostima i povezivanju sa ljudima koji vas mogu inspirisati. Mars u Devici od 25. novembra stavlja naglasak na finansijske obaveze i pažljivo upravljanje zajedničkim resursima.

Ribe

Novembar počinje potrebom da proširite vidike, steknete nova znanja i preispitate planove koji se odnose na obrazovanje, putovanja ili saradnju sa inostranstvom. Retrogradni Merkur u Škorpiji može doneti promene u rasporedu, odlaganje pojedinih planova ili vraćanje na temu koju ste smatrali završenom. Mlad Mesec 9. novembra pruža priliku da započnete novo poglavlje u učenju, usavršavanju ili razvijanju ideje koja vam je važna.

Druga polovina meseca donosi više obaveza na poslu i potrebu da se bolje organizujete. Mars i Jupiter u Lavu mogu pojačati tempo svakodnevnih aktivnosti, ali i zahtevati da pažljivije rasporedite vreme i energiju. Sunce ulazi u Strelca 22. novembra i usmerava pažnju na karijeru i profesionalne ambicije. Dok pun Mesec u Blizancima 24. novembra može doneti važne odluke u vezi sa domom i porodicom. Mars u Devici od 25. novembra naglašava saradnju i potrebu za jasnijim dogovorima.

Zajecaronline/24 sedaam/N. S.

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