Katolički vernici danas obeležavaju verski praznik Svi sveti

Katolički vernici obeležavaju verski praznik Svi sveti. Dan Svih svetih obeležava se od IV veka, ali je tek 835. godine papa Grgur IV uveo ovaj praznik u Katoličku crkvu.
Praznik je posvećen umrlima. Slave se svi kanonizovani sveci, ali i nekanonizovani, koji su svojim životom ostvarili ideal hrišćanskog života, te su njihove duše ušle u Kraljevstvo Božje. Narednog dana, 2. novembra, na Dušni dan, obilaze se groblja i posećuju grobovi najmilijih. Tog dana vernici se mole za duše svojih dragih pokojnika, za njih pale sveće na grobovima, prisustvuju Svetoj misi, povezujući se tako svojim molitvama sa njima i moleći Božje milosrđe da ih što pre očisti od svih slabosti.
Zajecaronline/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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