MEKANA ŠTRUDLA SA ORASIMA

Potrebno je:

1 kg brašna

1 kocka kvasca

1 kesica praška za pecivo

6 kašika šećera

5 kašika ulja

3 jajeta

2 dl vode

2 dl mleka

Za fil:

500 g mlevenih oraha

5 kašika šećera

mleka po potrebi

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Razmutite kvasac sa 2 dl mlake vode, pa dodajte 2 kašike šećera i ostavite da se aktivira. U jednoj posudi varjačom umutite jaja, pa dodajte preostale 4 kašike šećera, kvasac, toplo mleko, ulje i prašak za pecivo. Polako dodajte brašno i umesite meko testo. Pokrijte krpom pa ostavite da naraste.

Zatim podelite nadošlo testo na dva dela pa tanko rasklagijajte. Zakuvajte mlevene orahe, šećer i mleko, pa mešajte neprestano, sve dok orasi ne omekšaju. Pripremljenim filom premažite rasklagijano testo pa uvijte u štrudle. Prebacite štrudle u podmazan pleh i pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

