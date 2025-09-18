MEKANA ŠTRUDLA SA ORASIMA
Potrebno je:
- 1 kg brašna
- 1 kocka kvasca
- 1 kesica praška za pecivo
- 6 kašika šećera
- 5 kašika ulja
- 3 jajeta
- 2 dl vode
- 2 dl mleka
Za fil:
- 500 g mlevenih oraha
- 5 kašika šećera
- mleka po potrebi
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Razmutite kvasac sa 2 dl mlake vode, pa dodajte 2 kašike šećera i ostavite da se aktivira. U jednoj posudi varjačom umutite jaja, pa dodajte preostale 4 kašike šećera, kvasac, toplo mleko, ulje i prašak za pecivo. Polako dodajte brašno i umesite meko testo. Pokrijte krpom pa ostavite da naraste.
Zatim podelite nadošlo testo na dva dela pa tanko rasklagijajte. Zakuvajte mlevene orahe, šećer i mleko, pa mešajte neprestano, sve dok orasi ne omekšaju. Pripremljenim filom premažite rasklagijano testo pa uvijte u štrudle. Prebacite štrudle u podmazan pleh i pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Prijatno!
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
