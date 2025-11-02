Izdvajamo Sport Vesti

02.11.2025.
“MARAKANA” OSTALA NEPOKORENA Crvena zvezda na pragu 158. meča bez poraza kod kuće

Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se u krizi. Na poslednja tri meča, računajući i Ligu Evrope, nisu ostvarili trijumf, a priliku da povrate poljuljano samopouzdanje imaće ove nedelje protiv Radnika u okviru 14. kola MozzartBet Superlige Srbije.

Zvezda protiv Surduličana igra za 158. uzastopnu prvenstvenu utakmicu bez poraza na domaćem terenu.

Crveno-beli su svetski rekorderi po uspešnosti u mečevima šampionata na vlastitom stadionu još od kraja 2023. kad su prestigli Real Madrid.

Crvena zvezda je seriju započela 30. aprila 2017. protiv Vojvodine (2:0). U tom periodu tim sa “Marakane” ostvario je 141 pobedu i 16 remija.

Poslednji rival u borbi za bodove koji je slavio na stadionu “Rajko Mitić” bio je Partizan 18. aprila 2017. u 154. večitom derbiju (3:1).

Zvezda je dva puta bila na ivici poraza kod kuće. Prošle sezone, u drugom kolu Mladost iz Lučana je do finiša vodila 2:0, tim Vladana Milojevića stigao je do remija.

Ove sezone, u 10. kolu Radnički 1923 vodio je pogotkom Soklera u 21. minutu i imao igrača više. Stefan Leković je u 90. izjednačio, da bi Mirko Ivanić u šestom minutu nadoknade vremena doneo preokret i tri boda favoritu.

Duel sa Radnikom Zvezdi će poslužiti i kao uvertira za okršaj sa Lilom u četvrtom kolu Lige Evrope.

Ta utakmica je na programu u četvrtak od 18.45 na stadionu “Rajko Mitić”.

