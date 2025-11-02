“MARAKANA” OSTALA NEPOKORENA Crvena zvezda na pragu 158. meča bez poraza kod kuće

Zvezda je dva puta bila na ivici poraza kod kuće. Prošle sezone, u drugom kolu Mladost iz Lučana je do finiša vodila 2:0, tim Vladana Milojevića stigao je do remija.

Ove sezone, u 10. kolu Radnički 1923 vodio je pogotkom Soklera u 21. minutu i imao igrača više. Stefan Leković je u 90. izjednačio, da bi Mirko Ivanić u šestom minutu nadoknade vremena doneo preokret i tri boda favoritu.