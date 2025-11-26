Manifestacija „Kazan Kult Kladovo“ u organizaciji Biblioteke Centra za kulturu

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo i ove godine organizuje manifestaciju ”Kazan Kult Kladovo“ , jedinstven kulturni program posvećen očuvanju i promociji nematerijalnog kulturnog nasleđa, sufinansiran od strane Ministarstva kulture RS.

Kroz stručna predavanja, umetničko-scenske programe, izložbe i interkulturalne susrete, Kazan Kult postaje važna platforma na kojoj se susreću istraživači, umetnici i nosioci tradicije iz zemlje i regiona.

Manifestacija će tokom više dana u Kladovu predstaviti bogate sadržaje usmerene ka razumevanju i vrednovanju kulturnog nasleđa, kao i uloge koju ono ima u razvoju lokalne zajednice.

„Kazan Kult Kladovo“

Kazan Kult nastavlja da gradi prostor dijaloga, saradnje i zaštite kulturnih vrednosti – otvarajući vrata publici, stručnjacima i svima koji žele da budu deo žive tradicije našeg kraja.

Uspomena na Dušicu Živković

Ovogodišnje izdanje manifestacije „Kazan Kult Kladovo“ posvećeno je uspomeni na Dušicu Živković (1955–2025), muzejsku savetnicu i jednog od ključnih stručnih konsultanata manifestacije od njenog osnivanja. Njena posvećenost, stručno vođstvo i ljubav prema kulturnom nasleđu ostavili su značajan trag u oblikovanju programa i duha Kazan Kulta, te joj se ovom posvetom izražava duboka zahvalnost.

Program će biti održan u subotu, 29. novembra 2025. godine, u Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo, sa početkom u 10.00 časova.

Manifestaciji „Kazan Kult Kladovo“ prethodila su umetničko-scenska dešavanja pod nazivom „Antika fest“, realizovana 2012, 2013. i 2014. godine u saradnji sa arheološkim lokalitetom Feliks Romulijana / Narodni muzej u Zaječaru.

Od 2014. godine festival u Kladovu dobija svoj prepoznatljiv naziv „Kazan Kult“, simbolično se vezujući za Kazane u Đerdapskoj klisuri – najvećoj klisuri u Evropi, koja neposredno nadomak Kladova oblikuje prirodnu i kulturnu celinu ovog podneblja.

Manifestaciju od samih početaka sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije, uz podršku opštine Kladovo, a realizuje se u partnerstvu sa udruženjem „Dunav Fest“ Beograd.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/N.B.

