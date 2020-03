Malčiranje – mera u proizvodnji zdravstveno bezbednog povrća

Malčovanje je značajno sa aspekta proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Ne samo što isključuje upotrebu herbicida, već je, prema rečima Slavice Kodžopeljić, diplomiranog inženjera ratarstva u PSSS „Agroznanje“Zaječar, zbog manje relativne vlažnosti vazduha, manje biljnih bolesti, čime se redukuje upotreba fungicida.

Danas, kako kaže, primenu imaju prethodni usevi, usevi koji se usejavaju i čine tzv. zeleni malč.

Prema nejnimrečima setvom tih useva pre gajenja povrća i njihovim uništavanjem setvom povrća, izbegava se upotreba herbicida pre nicanja useva, jer se odloži do oko četiri sedmice kretanje korova, pa se koriste samo selektivni herbicidi, čime se smanjuje i ukupna količina herbicida.

U industrijskoj proizvodnji povrća se najčešće koristi crni plastični malč, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo koje upija, ova plastika upija veliki deo sunčeve radijacije, uključujući i vidljivu, infracrvenu i ultraljubičastu svetlost.

Temperatura zemljišta prekrivenog crnom plastikom tokom dana može da bude i za 3 stepena viša na dubini od 5 cm, i za 1,7 stepeni viša na dubini od 10 cm, nego nepokriveno zemljište na istim dubinama.

„Ispod providnog plastičnog malča, temperature zemljišta u toku dana mogu biti za 4,5 C do 8 C više na dubini od 5cm i za 3,3C više na dubini od 10cm, nego na nepokrivenom zemljištu na istim dubinama. Providna plastika upija veoma malo sunčeve radijacije“, kaže Kodžopeljić.