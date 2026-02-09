Mala tajna velikih kuvara: Evo da li supa treba da se kuva poklopljena
Bez supa ili čorba kod nas je teško zamisliti ručak. Recepti se često prenose s kolena na koleno, a priprema supa deluje jednostavno, ali postoje male tajne koje mogu napraviti ogromnu razliku u ukusu.
Jedno od najčešćih pitanja domaćica jeste – da li supu treba kuvati poklopljenu ili ne? Pogrešan potez može učiniti da supa izgubi na ukusu i postane mutna.
Savet kuvarice
Prema kuvarici iz beogradskog restorana, supu je najbolje kuvati bez poklopca. Kada je poklopite, supa jače ključa, što može dovesti do mutnog izgleda i blažeg ukusa. Dakle, ako želite bistru i ukusnu supu, poklopac izbegavajte dok dodajete sve sastojke.
Kada koristiti poklopac
Postoje izuzeci:
- Kuvanje samo mesa – bolje je poklopiti da meso ostane mekano i sočno.
- Guste čorbe – one se kuvaju poklopljene jer treba da zadrže više tečnosti i postanu kremaste.
Primenom ovog jednostavnog trika, vaša supa može postati ukusna i savršeno bistra, baš kao u restoranu.
Zajecaronline/Najzena.alo.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Dodaj komentar