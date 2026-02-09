Mala tajna velikih kuvara: Evo da li supa treba da se kuva poklopljena

Bez supa ili čorba kod nas je teško zamisliti ručak. Recepti se često prenose s kolena na koleno, a priprema supa deluje jednostavno, ali postoje male tajne koje mogu napraviti ogromnu razliku u ukusu.

Jedno od najčešćih pitanja domaćica jeste – da li supu treba kuvati poklopljenu ili ne? Pogrešan potez može učiniti da supa izgubi na ukusu i postane mutna.

Savet kuvarice

Prema kuvarici iz beogradskog restorana, supu je najbolje kuvati bez poklopca. Kada je poklopite, supa jače ključa, što može dovesti do mutnog izgleda i blažeg ukusa. Dakle, ako želite bistru i ukusnu supu, poklopac izbegavajte dok dodajete sve sastojke.

Kada koristiti poklopac

Postoje izuzeci:

Kuvanje samo mesa – bolje je poklopiti da meso ostane mekano i sočno.

– bolje je poklopiti da meso ostane mekano i sočno. Guste čorbe – one se kuvaju poklopljene jer treba da zadrže više tečnosti i postanu kremaste.

Primenom ovog jednostavnog trika, vaša supa može postati ukusna i savršeno bistra, baš kao u restoranu.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

