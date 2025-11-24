LUKASA HAPSE, A ŽENA I SESTRA GRADONAČELNIKA BILE NA NASTUPU! Zaseban sto za SINA? Hype TV U POSEDU FOTOGRAFIJA SA LICA MESTA!

LUKASA HAPSE, A ŽENA I SESTRA GRADONAČELNIKA BILE NA NASTUPU!

Polako se obmotava klupko i cela istina o sramotnom hapšenju Ace Lukasa u Kavadarcima izlazi na videlo. Na adresu Hype TV-a stigli su dokazi u vidu fotografija, na kojim se mogu videti sestra i žena gradonačelnika Kavadaraca! Dok naša saznanja sa lica mesta govore da je to veče u klubu Kafe Roma bio i sin gradonačelnika, kao i da je imao zaseban sto!

Naime, kako smo ranije pisali, navodno, „gradonačelnik radi PR za premijera Mickoskog i ministra unutrašnjih poslova Toskovskog. Zato pominju tragediju u Kočanima.“ – tvrdi izvor!

Kako dalje izvor navodi „u Kavadarcima će se u decembru održati kongres VMRO-DPMNE, na kojem Mickoski treba ponovo da bude izabran za predsednika, i zbog toga se pravi ova drama — da bi se pokazalo da gradonačelnik i ministarstva „rade“.“

Zajecaronline/Hypetv