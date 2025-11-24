LUKASA HAPSE, A ŽENA I SESTRA GRADONAČELNIKA BILE NA NASTUPU! Zaseban sto za SINA? Hype TV U POSEDU FOTOGRAFIJA SA LICA MESTA!

LUKASA HAPSE, A ŽENA I SESTRA GRADONAČELNIKA BILE NA NASTUPU!
Polako se obmotava klupko i cela istina o sramotnom hapšenju Ace Lukasa u Kavadarcima izlazi na videlo. Na adresu Hype TV-a stigli su dokazi u vidu fotografija, na kojim se mogu videti sestra i žena gradonačelnika Kavadaraca! Dok naša saznanja sa lica mesta govore da je to veče u klubu Kafe Roma bio i sin gradonačelnika, kao i da je imao zaseban sto!
Naime, kako smo ranije pisali, navodno, „gradonačelnik radi PR za premijera Mickoskog i ministra unutrašnjih poslova Toskovskog. Zato pominju tragediju u Kočanima.“ – tvrdi izvor!
Kako dalje izvor navodi „u Kavadarcima će se u decembru održati kongres VMRO-DPMNE, na kojem Mickoski treba ponovo da bude izabran za predsednika, i zbog toga se pravi ova drama — da bi se pokazalo da gradonačelnik i ministarstva „rade“.“
Zajecaronline/Hypetv
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić, nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar