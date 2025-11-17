LUKAS I MIRA ZA DOČEK NOVE GODINE U RUMI! Gradski trg će GORETI od spektakla velikih zvezda! (FOTO)

LUKAS I MIRA ZA DOČEK NOVE GODINE U RUMI!

Aca Lukas i Mira Škorić nastupiće u novogodišnjoj noći, 31. decembra 2025. godine, na Gradskom trgu Ruma.

Zvezde Hype produkcije oduševiće publiku u najluđoj noći svojim hitovima i neverovatnom energijom.

Rumljani i svi u okolini moći će da uživaju u hitovima poput „Lična karta“, „Nisam preživeo“, ali i onim ženskim – „Manastirska vrata“, „Otkači“, „Ti si ko i ja„….

Kako je najavljeno, Mira će izaći na veliku binu u 21. 30 časova, dok će Lukas zapevati u 23 sata.

LUKAS I MIRA ZA DOČEK NOVE GODINE U RUMI!

View this post on Instagram A post shared by hypetv.rs 🗞️ (@hypetvportal.rs)



Dođite da zajedno pevamo, družimo se i dočekamo novu, 2026. godinu.

Podsetimo, Lukas i Škorićeva su nedavno oduševili sve prisutne u sarajevskoj Skenderiji. Binu je tada krasio i legendarni Miroslav Ilić.

Atmosfera je tokom cele večeri bila na vrhunskom nivou, a jedan detalj je takođe bio interesantan. Muzički producent pomenutog trojca, Saša Mirković, izašao je na binu dok je Mira nastupala.

Zajecaronline.com

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima.

Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!