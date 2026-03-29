LOKALNI IZBORI 2026 – Presek izlaznosti do 12 časova: U Majdanpeku 32,11 odsto, u Kladovu 30 odsto

Danas se u deset lokalnih samouprava u Srbiji održavaju redovni izbori za odbornike skupština: u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci. Pravo glasa ima ukupno 247.985 birača, a biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova.

Prema podacima opštinskih izbornih komisija do 12 časova, izlaznost je sledeća:

Majdanpek: 32,11 odsto

Kladovo: 30 odsto

Raniji preseci (do 10 časova) pokazuju:

Sevojno: 18,55 odsto

Bajina Bašta: 12 odsto (prosek sa pet biračkih mesta)

Lučani: 12 odsto

Majdanpek: 12,8 odsto

Bor: 6,66 odsto

Do 8 časova izlaznost je bila najniža u Kuli (3,84 odsto) i Kladovu (2,8 odsto), dok je u Boru glasalo oko 3 odsto birača.

Tokom izbornog dana prijavljeno je više incidenata na biračkim mestima i u njihovoj blizini. U Boru su, prema navodima predstavnika SNS-a. Pristalice opozicije napale aktiviste te stranke suzavcem i palicama ispred biračkog mesta u Ulici Moše Pijade. Povređeni su zbrinuti u bolnici, a policija je pokrenula istragu. Priveden je Ivan Bjelić.

U Bajinoj Bašti je osuđeni narko-diler Slobodan Divac, prema izjavama svedoka i snimcima, potegao pištolj (odnosno repliku). Ispred prostorija SNS-a. Policija ga je odmah privela, a za drugim osumnjičenim se traga.

U selu Kruščić kod Kule došlo je do pokušaja nasilnog ulaska u Mađarski dom, gde su bili članovi biračkog odbora SNS-a.

Grupa odbornika opozicije iz Vrbasa i Novog Sada (među kojima i Miran Pogačar) lupala je na vrata, nakon čega je intervenisala policija. Incident je okončan bez fizičkog sukoba.

U Sevojnu je policija uhapsila grupu osoba kod kojih su pronađeni teleskopska palica, suzavac, rasklopivi nož, baklje i radio-stanice.

U Lučanima (Guča i Puhovo) opozicija je jutros sprečavala postavljanje paravana, pa su biračka mesta kasnila sa otvaranjem oko 30 minuta. Policija je intervenisala i uspostavila red.

U Kladovu su prijavljeni slučajevi ometanja birača u mestu Podvrška.

Sva biračka mesta su inače otvorena na vreme, a glasanje protiče uz prisustvo velikog broja domaćih i stranih posmatrača.

Rezultati izbora očekuju se u naredna 96 sata nakon zatvaranja birališta.

Zajecaronline/J.V.

