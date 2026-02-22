„LJUBAVLJU PREMA SRBIJI POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE!“ Moćna poruka predsednika Vučića! (FOTO)

„LJUBAVLJU PREMA SRBIJI POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE!“

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu kratkom i veoma direktnom porukom da je pristojna Srbija ipak pobedila one koji zagovaraju nasilje i jezik mržnje.

“Radom, marljivošću, trpeljivošću i ljubavlju prema Srbiji pobedili smo siledžije i njihovo nasilje“, glasi Vučićeva najnovija poruka na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, on je u petak i subotu obišao Borski i Zaječarski okrug gde je tokom celog dana obilazio započete radove, domaćinstva, fabrike, muzeje i crkve.

Ipak, najvažniji segment njegove posete bili su razgovori sa građanima tokom kojih su oni iznosili svoje probleme, dok je Vučić sa svojim timom pažljivo slušao i obećao da će država uraditi sve da izađe u susret njihovim zahtevima i potrebama.

Osim toga, Vučić je imao sastanak i sa predsednicima mesnih zajednica u Zaječarskom okrugu i njima je tom prilikom poručio da moraju da budu dostupniji i da više razgovaraju sa ljudima, da osluškuju njihove potrebe i kritike jerzbog toga i jesu na tim pozicijama.

Zajecaronline/M.K.