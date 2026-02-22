„LJUBAVLJU PREMA SRBIJI POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE!“ Moćna poruka predsednika Vučića! (FOTO)

„LJUBAVLJU PREMA SRBIJI POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE!“
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu kratkom i veoma direktnom porukom da je pristojna Srbija ipak pobedila one koji zagovaraju nasilje i jezik mržnje.
„LJUBAVLJU PREMA SRBIJI POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE!“
“Radom, marljivošću, trpeljivošću i ljubavlju prema Srbiji pobedili smo siledžije i njihovo nasilje“, glasi Vučićeva najnovija poruka na društvenoj mreži Instagram.
View this post on Instagram
Podsetimo, on je u petak i subotu obišao Borski i Zaječarski okrug gde je tokom celog dana obilazio započete radove, domaćinstva, fabrike, muzeje i crkve.
Ipak, najvažniji segment njegove posete bili su razgovori sa građanima tokom kojih su oni iznosili svoje probleme, dok je Vučić sa svojim timom pažljivo slušao i obećao da će država uraditi sve da izađe u susret njihovim zahtevima i potrebama.
Osim toga, Vučić je imao sastanak i sa predsednicima mesnih zajednica u Zaječarskom okrugu i njima je tom prilikom poručio da moraju da budu dostupniji i da više razgovaraju sa ljudima, da osluškuju njihove potrebe i kritike jerzbog toga i jesu na tim pozicijama.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Dodaj komentar