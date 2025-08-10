LIMUN TART ZA LETNJE OSVEŽENJE

Za tart:

200 g brašna

100 g putera (sobne temperature)

50 g šećera u prahu

prstohvat soli

1 jaje

Za fil:

4 jaja

150 g šećera

sok i kora od 2 limuna

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U većoj posudi pomešajte brašno, šećer u prahu i prstohvat soli. Dodajte iseckani puter i trljajte ga prstima s brašnom dok ne dobijete mrvičastu smesu. Dodajte jaje, pa umesite testo. Oblikujte ga u loptu, zamotajte u foliju i ostavite da se hladi u frižideru najmanje 30 minuta. Razvucite testo u kalup za tart prečnika oko 23 cm i utisnite ga u kalup, izbockajte viljuškom i pecite 15 minuta na 180 stepeni. Dok se korica hladi, pripremite fil od limuna: U posudi umutite jaja sa šećerom, dodajte sok i koricu od limuna i sve skuvajte na pari. Prelijte fil preko ohlađene kore od limuna i poravnajte površinu. Stavite tart u frižider da se stegne bar 2 sata pre posluživanja.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

