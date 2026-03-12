Lepa Lukić stigla na snimanje „Hype Zvezda“: Legenda narodne muzike otkrila detalje sa muzičkog takmičenja

Danas se održava snimanje najspektakularnijeg muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, a prva je stigla legedna narodne muzike Lepa Lukić vidno raspoložena.

Lepa Lukić na sebi nije imala ni trenutku šminke, a za Hype TV je otkrila kako je prošlo jučerašnje snimanje.

– Dobro, dobro, umorno, ali šta ćeš – rekla je Lepa Lukić za Hype TV.

Inače, juče je bilo snimanje dve emisije „Hype Zvezde“, a to nije omelu Lepu Lukić da danas bude fenomenalno raspoložena.

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!