LENJA PITA BEZ RAZVLAČENJA TESTA

Potrebno je:

300 g brašna

150 g putera

100 g šećera

1 jaje

1 prašak za pecivo

200 g voća po izboru

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, vanilin šećer i prstohvat soli. Onda umešajte hladan puter sečen na kockice i rukama utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu smesu. Zatim dodajte jaje i brzo zamesite testo. Polovinu rasporedite u pleh obložen pek papirom. Preko njega nanesite voće po izboru. Stavite drugu polovinu testa preko voća. Pecite lenju pitu oko 30 do 35 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Na kraju je pospite šećerom u prahu.

Zajecaronline.com/Trpeza.alo/N.B.

