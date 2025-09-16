Izdvajamo Recept Vesti

LENJA PITA BEZ RAZVLAČENJA TESTA

16.09.2025.
foto:Pinterest

Potrebno je:

  • 300 g brašna
  • 150 g putera
  • 100 g šećera
  • 1 jaje
  • 1 prašak za pecivo
  • 200 g voća po izboru
  • 1 kesica vanilin šećera
  • prstohvat soli
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, vanilin šećer i prstohvat soli. Onda umešajte hladan puter sečen na kockice i rukama utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu smesu. Zatim dodajte jaje i brzo zamesite testo. Polovinu rasporedite u pleh obložen pek papirom. Preko njega nanesite voće po izboru. Stavite drugu polovinu testa preko voća. Pecite lenju pitu oko 30 do 35 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Na kraju je pospite šećerom u prahu.

Zajecaronline.com/Trpeza.alo/N.B.

