LEGENDARNI JOKIĆ Srpski košarkaš MVP meseca Zapadne konferencije u NBA ligi

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) meseca Zapadne koferencije u NBA ligi, saopšteno je sinoć na sajtu takmičenja.

Kako se navodi, nagrada je MVP je za oktobar i novembar.

Za MVP Istočne konferencije proglašen je košarkaš Detroita Kejd Kaningem.

Jokić je u oktobru i novembru u NBA ligi prosečno beležio 28,9 poena, 12,4 skoka i 10,9 asistencija.

Kaningem je u oktobru i novembru imao učinak 28,8 poena, 9,4 asistencije i 6,4 skoka.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

