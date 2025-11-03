Laslo Đere eliminisan na startu ATP turnira u Atini!

Srpski teniser Laslo Đere eliminisan je na startu ATP turnira u Atini pošto je posle dve propuštene meč lopte na kraju izgubio od Amerikanca Eliota Spicirija rezultatom 2:1 (1:6, 7:6(8:6), 6:2) za dva sata i osam minuta.

Na startu prvog seta Đere, 82. na ATP listi, pravi dva vezana brejka protiv 14 pozicija slabije rangiranog Amerikanca, i tako bez problema osvaja prvi set.

U drugom setu Spiciri je zaigrao mnogo bolje i prvi je napravio brejk, ali je Đere uzvratio, pa je odlučivao taj-brejk. Đere je u njemu poveo 6:4 i imao dve meč lopte, ali ih nije iskoristio. Spiciri je nanizao četiri poena i uveo meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu Amerikanac pravi dva brejka i tako stiže do drugog kola.

Rival Spiciriju u osmini finala biće Portugalac Nuno Boržes.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

