Larska & Potop u Omladinskom centru

U zaječarskom Omladinskom centru će za vikend nastupiti kragujevački bend Larska & beogradski sastav Potop.

Larska je trio koji kombinuje različite uticaje (stoner/ grunge/ psych/ desert rock) u neobičnoj postavci – bubnjevi i dve bas gitare.Larska svojim debi albumom „Can’t Steal it“ 2019. pokazuje da ima zreo i izgrađen stil, a pohvale stižu sa svih strana, čemu svedoče brojne strane i domaće recenzije u kojima možete pročitati da je po svim parametrima „Can’t Steal it“ vrlo kvalitetan album koji slovi za jednog od domaćih kandidata za album godine.

Potop je garažni trio sa dunavskih i savskih obala alternativnog rock-a. Okupljen u Beogradu, stvara i svira od 2015. godine. Muzika, za koju se šapatom priča da zvuči kao oluja na pučini. Snimaju tokom 2018./2019. – album je na pučini i do njega će stići, ili on do njih, pitanje je trenutka. U potopu nijedan čovek nije otok.

Koncert je zakazan za subotu, 8. februara, sa početkom od 21 sat. Cena karata je 300 dinara.