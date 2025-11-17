LAKI TRIKOVI ZA SOČNE ĆUFTE Neće više biti suve!

Izdvajamo Recept Vesti

17.11.2025.
1. Dodajte prezle

Dodavanje prezli pomaže da ćufte ostanu sočni, ali morate da budete pažljivi. Ako dodate previše prezli biće suve, a ako stavite premalo neće biti dovoljno sočne. Dovoljno je da stavite 3 kašike prezli na 450 g mlevenog mesa.

2. Dodajte jaje

Dodajte jedno blago umućeno jaje na 450 g mesa.

3. Brašno

Svaku ćuftu uvaljajte u brašno pre prženja, na ovaj način se neće raspadati.

4. Dajte im prostora

Ne pretrpavajte tiganj sa previše ćufti, potreban im je prostor da se isprže.

