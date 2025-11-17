LAKI TRIKOVI ZA SOČNE ĆUFTE Neće više biti suve!

1. Dodajte prezle

Dodavanje prezli pomaže da ćufte ostanu sočni, ali morate da budete pažljivi. Ako dodate previše prezli biće suve, a ako stavite premalo neće biti dovoljno sočne. Dovoljno je da stavite 3 kašike prezli na 450 g mlevenog mesa.

2. Dodajte jaje

Dodajte jedno blago umućeno jaje na 450 g mesa.

3. Brašno

Svaku ćuftu uvaljajte u brašno pre prženja, na ovaj način se neće raspadati.

4. Dajte im prostora

Ne pretrpavajte tiganj sa previše ćufti, potreban im je prostor da se isprže.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

