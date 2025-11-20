KUGLICE PRESUDILE Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Budućnosti

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće ekipi Budućnosti iz Dobanovaca u osmini finala Kupa Srbije, odlučeno je danas žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi.

Žrebom je rukovodio član Takmičarske komisije FSS i generalni sekretar FSRZS Darko Bradonjić, a parove je izvlačio selektor kadetske reprezentacije Srbije (U17) Igor Matić.

KUGLICE PRESUDILE

Parovi osmine finala Kupa Srbije: Budućnost (Dobanovci) – Crvena zvezda, Mačva – IMT, Spartak – Zemun, Novi Pazar – Dubočica, Grafičar – Radnički (Niš), Borac 1926 (Čačak) – Jedinstvo, Železničar – Trajal i Vršac – Vojvodina.

Utakmice osmine finala Kupa Srbije biće odigrane 3. decembra.

Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

