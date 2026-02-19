Krunić i Danilina u polufinalu turnira u Dubaiju!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile Ukrajinku Ljudmilu Kičenok i Amerikanku Dezire Kravčuk 6:1, 4:6, 10:6.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta.

Krunić i Danilina će u polufinalu turnira u Dubaiju igrati protiv pobednica meča Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luiza Stefani (Brazil) – Džesika Pegula (SAD)/Đulijana Olmos (Meksiko).

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

