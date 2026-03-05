Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Krofne bez masnoće: Dovoljno je dodati kap ovog u testo!

05.03.2026.
foto: Pixabay

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata. Mekane i vazdušaste svima su omiljene, a njihova jedina mana je što se prže u dosta ulja, pa mogu da budu masne.

Naime, ako dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u testo, ono neće upiti ulje, ali za ovaj trik većina domaćica zna. Takođe, ono mora da bude dobro zagrejano, jer tako testo neće upiti višak.

krofne

foto: pixabay.com

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Ako dodate samo kašiku nekog jačeg alkohola (npr. vodke ili konjaka) rezultat će biti savršen. Testo neće upiti ulje, a biće vazdušasto i mekano.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

Foto: Zaječaronline

