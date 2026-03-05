Krofne bez masnoće: Dovoljno je dodati kap ovog u testo!

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata. Mekane i vazdušaste svima su omiljene, a njihova jedina mana je što se prže u dosta ulja, pa mogu da budu masne.

Naime, ako dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u testo, ono neće upiti ulje, ali za ovaj trik većina domaćica zna. Takođe, ono mora da bude dobro zagrejano, jer tako testo neće upiti višak.

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Ako dodate samo kašiku nekog jačeg alkohola (npr. vodke ili konjaka) rezultat će biti savršen. Testo neće upiti ulje, a biće vazdušasto i mekano.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

