KRENULI SU VIRUSI I PREHLADE! Ovo je bomba za vaš imunitet!

Sa dolaskom jeseni kreću virusi i prehlade, a svi strahuju od pada imuniteta! Zato vam sada otkrivamo, kako da se hranite i kako da održite imunitet na najvišem novou.

Ono što je najvažnije u ovom periodu, jeste da jedete hranu koja jača imunološki sistem pružajući organizmu sve potrebene hranjive materije. A postoji i jedna namirnica koju ne smete da preskočite ove jeseni.

BUNDEVA

Budući da sadrži mnoštvo hranjivih materija bundeva je nezaobilazna namirnica tokom jeseni. Bogata je brojnim vitaminima i mineralima, kao što su karoten ili provitamin A, vitamin C, te vitamini grupe B – B1, B2, B3, B6, niacin i folna kiselina. Od minerala najviše ima kalijuma, fosfora, kalcijuma i gvožđa. Osim toga, sadrži pektine i celulozu, što je čini lako varljivom. Masnoća gotovo da nema, a sastoji se od 90% vode. Osim ploda, jestive su i semenke od bundeve, koje se naročito preporučuju trudnicama i onima koji imaju tegobe sa jetrom.

Ovo je bomba za vaš imunitet!

ROTKVA

Razne vrste rotkvi su takđe jedna od važnijih namirnica. Mnogi od vas sigurno nikada nisu čuli za dajkon. Naime, dajkon je vrsta veoma lekovite rotkve, koja poseduje brojna antiinflmatorna i antivirusna svojstva. Obiluje vitaminom C, a dobar je izvor kalijuma, kalcijuma i gvožđa. Zahvaljujući vlaknima i brojnim enzimima podstiče probavu i pomaže u varenju integralnih žitarica i masti životinjskog porekla.

NAR

Nar je izuzetno lekovita voćka. Njegov plod je bogat brojnim vitaminima, a posebno vitaminima C, A, E i B5, kao i mineralima poput kalijuma i gvožđa. Poseduje i dve vrste polifenolnih jedinjenja kojima se pripisuje čak 92% antioksidansnog delovanja. Pozitivno utiče na rad srca, ali i na zdravlje kože.

Zajecaronline/Hypetv/srbijadanas/N.B.

