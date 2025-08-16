KREMASTA PALENTA BUDI NOSTALGIJU

Potrebno je:

4 šolje vode

1 kašičica soli

1 šolja palente

3 kašike maslaca

pola šolje sveže narendanog parmezana

Priprema:

Sipajte vodu u posudu, dodajte so i stavite na ringlu da proključa. Otvorite kesicu i istresite palentu uz neprestano mešanje, da ne ostanu grudvice. Smanjite vatru i ostavite da voda ispari, ali nemojte da prestajete da mešate, sve dok se palenta ne zgusne. Onda je skinite sa ringle i dodajte puter za još kremastiji ukus. Dodajte i parmezan, servirajte i služite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

