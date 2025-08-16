KREMASTA PALENTA BUDI NOSTALGIJU
Potrebno je:
- 4 šolje vode
- 1 kašičica soli
- 1 šolja palente
- 3 kašike maslaca
- pola šolje sveže narendanog parmezana
Priprema:
Sipajte vodu u posudu, dodajte so i stavite na ringlu da proključa. Otvorite kesicu i istresite palentu uz neprestano mešanje, da ne ostanu grudvice. Smanjite vatru i ostavite da voda ispari, ali nemojte da prestajete da mešate, sve dok se palenta ne zgusne. Onda je skinite sa ringle i dodajte puter za još kremastiji ukus. Dodajte i parmezan, servirajte i služite.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar