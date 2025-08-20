Kremast i mirisan, ZAPEČENI BATAT

Potrebno je:

2 velika batata

3 jaja

150 g čedar sira

150 ml pavlake za kuvanje

1 čen belog luka

1 kašičica ruzmarina

so

biber

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Oljuštite batat pa ga isecite na tanke kolutove. U jednoj posudi umutite jaja, pavlaku, sir, ruzmarin, beli luk, so i biber. Pleh obložite pek papirom. Poređajte slojeve batata pa ih prelijte smesom jaja i sira. Zatim pokrijte folijom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Onda skinite foliju i pecite još 15 minuta. Pustite da odmori 10 minuta pre serviranja i sečenja.

Prijatno!

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!