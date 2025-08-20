Kremast i mirisan, ZAPEČENI BATAT
Potrebno je:
- 2 velika batata
- 3 jaja
- 150 g čedar sira
- 150 ml pavlake za kuvanje
- 1 čen belog luka
- 1 kašičica ruzmarina
- so
- biber
Priprema:
Rernu zagrejte na 180 stepeni. Oljuštite batat pa ga isecite na tanke kolutove. U jednoj posudi umutite jaja, pavlaku, sir, ruzmarin, beli luk, so i biber. Pleh obložite pek papirom. Poređajte slojeve batata pa ih prelijte smesom jaja i sira. Zatim pokrijte folijom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Onda skinite foliju i pecite još 15 minuta. Pustite da odmori 10 minuta pre serviranja i sečenja.
Prijatno!
Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.
