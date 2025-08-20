Izdvajamo Recept Vesti

Kremast i mirisan, ZAPEČENI BATAT

20.08.2025.
Potrebno je:

  • 2 velika batata
  • 3 jaja
  • 150 g čedar sira
  • 150 ml pavlake za kuvanje
  • 1 čen belog luka
  • 1 kašičica ruzmarina
  • so
  • biber

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Oljuštite batat pa ga isecite na tanke kolutove. U jednoj posudi umutite jaja, pavlaku, sir, ruzmarin, beli luk, so i biber. Pleh obložite pek papirom. Poređajte slojeve batata pa ih prelijte smesom jaja i sira. Zatim pokrijte folijom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Onda skinite foliju i pecite još 15 minuta. Pustite da odmori 10 minuta pre serviranja i sečenja.

Prijatno!

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

