KRAJ SRBIJE U PET TAČAKA! Vučić predstavio svoju analizu o planu napada na našu zemlju!

Kraj Srbije u pet tačaka!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su mnogi u okruženju hteli da iskoriste rat u Ukrajini za konačni udar na Srbiju i izložio korake napada na Srbiju:

– Sukobom na teritoriji Ukrajine iz 2022. godine, mnogi u našem okruženju su pokušali da iskoriste to za konačni udar na Srbiju. Srbija samo unižena, ekonomski razorena, politički iscepkana, teritorije otete i podeljene, može da bude dobrodošla Srbija. Pokazaću i zašto je to tako. Mi smo pre 24 sata pratili događaj iz Srebrenice i umesto da to bude prilika za reči pomirenje, poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini, bili su izložini ne samo pogrdama i neistinama, već i najdirektnijim pretnjama.

– U toku od dve i po godine mogli ste bezbroj puta da čujete da se Srbija sprema za nove ratne sukobe, da se militarizuje, da je pitanje trenutka kada će Putin da izda nalog “njegovom potrčku Vučiću” da napadne neku zemlju u regionu – rekao je Vučić.

Vučić je zatim izložio korake napada na Srbiju:

1. Moralno sakaćenje

– Oni u okruženju koji su oduvek služili isključivo stranim interesima. Uvek se pozivaju na međunarodnu podršku jer ne žele da razgovaraju i probleme rešavaju sa Srbima.

– Istorijski revizionizama u kojem je potrebno zaboraviti Jasenovac, Oluju… Uvek će se govoriti o srpskoj krivici za raspad Jugoslavije.

– Ruski agenti;

– Lažno optuživanje Srbije da želi rat;

– Nedostatak demokratije, diktatura – ne bi li se pokazao jedan antizapadni pristup Srbije i ne bi li se tražila podrška Zapada za dalje akcije protiv Srbije. Ovo je veoma opasno, reč je o ozbiljnom planu koji se sprovodi!

2. Ekonomsko slabljenje Srbije

Ono se podstiče kroz usporavanje evropskih integracija Srbije, kroz obustavu jadarita, koja se veoma lukavo radi, rekao je Vučić.

– Za to da bi se ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije. Kao se ono postiče – usporavanje evropskih integracija Srbije i naravno minijature o kojima sam govorio, poput jadarita…

3. Medijska agresija

– Za sve ovo potrebna je političko-medijska agresija. Mediji – evropski, svetski, regionalni i srpski. Kod nas možete da čujete da sam ubica, diktator. Pogledajte kako funkcionišu glavni mediji u Sarajevu, podgorici, Zagrebu, Prištini. Šta god dobro da uradite, to mora da se prikrije. Pogledajte, RS donela odluku da odloži sednicu o razdruživanju. Jeste primetili da to nigde nije vest?

4. Priželjkivanje sukova + intervencija NATO

– Sve ima za cilj – priželjkivanje sukoba i intervencija NATO. Pošto je Srbija i dalje isuviše mala, važno je da isprovociraju, da NATO interveniše.

– Ono juče se nedvosmisleni pozivi na sukobe. Srbija je dobra samo kada njihove želje ispunjava.

5. Kraj Srbije

ZaječarOnline/hypetv/Alo!