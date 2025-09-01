Košarkaši Turske ubedljivo savladali Estoniju!

Izdvajamo Sport Vesti

01.09.2025.
foto:Pixabay

Košarkaška reprezentacija Turske pobedila je danas selekciju Estonije rezultatom 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Najefikasniji u selekciji Turske bio je Alperen Šengun, koji je postigao 21 poen uz osam skokova i pet asistencija. Erdžan Osmani je zabeležio 14 poena i 10 skokova.

U reprezentaciji Estonije najbolji je bio Kristijan Kulamae sa 16 poena.

Košarkaši Letonije će se danas od 17 sati sastati sa Portugalijom u 4. kolu grupe A, dok će Srbija od 20.15 časova igrati sa Češkom.

Poslednje, peto kolo u grupi A na programu je u sredu, a sastaće se: Estonija – Portugalija (13.45), Češka – Letonija (17) i Srbija – Turska (20.15).

Tabela: Turska 4-0, Srbija 3-0, Estonija 1-3, Letonija 1-2, Portugalija 1-2, Češka 0-3.

