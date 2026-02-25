Košarkaši Partizana večeras gostuju ekipi Fenerbahčea: Evo šta je rekao Penjaroja uoči duela

Košarkaši Partizana igraće večeras od 18.45 časova u Istanbulu protiv ekipe Fenerbahčea u 29. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 21. novembra u Beogradu, Fenerbahče je pobedio Partizan rezultatom 99:87 u 12. kolu Evrolige.

“Konačno ponovo imamo kompletan roster i spremni smo da se takmičimo i odigramo dobru utakmicu. Nikada nije lako kontrolisati utakmicu protiv Fenerbahčea. Oni su trenutno prvi tim u takmičenju, osvojili su titulu Evrolige prošle sezone, kao i Kup Turske prošlog vikenda. Reč je o veoma snažnom i stabilnom timu, sa igračima visokog kvaliteta na svim pozicijama. U poslednjem kolu smo igrali veoma dobro, iako u Kupu nismo ostvarili rezultat kakav smo želeli. To nije bio naš standardni sastav niti naša uobičajena situacija. Ipak, imamo samopouzdanje da možemo da se nadmećemo na visokom nivou, odigramo kvalitetnu utakmicu i borimo se za pobedu”, izjavio je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja uoči duela u Istanbulu.

Košarkaši Fenerbahčea se nalaze na prvom mestu na tabeli Evrolige sa 20 pobeda i sedam poraza uz meč manje, dok je Partizan na 19. poziciji sa skorom 9/19.

“Zaista mi je drago što sam se oporavio, bio je to dug put, ali sada sam tu i uzbuđen sam da vidim šta nas očekuje. Sama pomisao da se vraćam na teren i da ću opet biti sa saigračima, za mene je neverovatan osećaj. U poslednje vreme, u više utakmica smo imali prilike da odnesemo pobedu, ali su na kraju odlučivali sitni detalji i odluke koje smo donosili u samim završnicama. Mislim da će slično biti i sa Fenerbahčeom i da će upravo ove stvari biti vrlo važne. Oni su izuzetno kvalitetna ekipa i jedni su od najboljih timova u ovom takmičenju”, rekao je košarkaš Partizana Karlik Džons.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

