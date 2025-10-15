Košarkaši Denvera pobedili ekipu Čikaga! Jokić postigao 18 poena

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Čikaga rezultatom 124:117 u predsezonskom meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 30 poena. Srpski košarkaš Nikola Jokić proveo je na terenu nešto manje od 24 minuta, a za to vreme zabeležio je 18 poena, osam skokova, osam asistencija i jednu ukradenu loptu.

Kod gostiju, najbolji je bio Džoš Gidi sa 25 poena, dok je Matas Buzelis ubacio 20.

Košarkaši Finiksa savladali su na svom terenu Los Anđeles Lejkerse rezultatom 113:104. Za pobednički tim najbolji je bio Džared Batler sa 35 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa istakli su se Luka Dončić i Ostin Rivs, koji su postigli po 25 poena.

U ostalim današnjim mečevima postignuti su sledeći rezultati: Klivlend – Detroit 118:100, Hjuston – Nju Orleans 130:128, Milvoki – Oklahoma 112:116 i Portland – Golden Stejt 111:118.

Nova sezona u NBA ligi počinje 22. oktobra.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

