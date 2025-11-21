Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 21 sat ekipi Valensije

Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok je Valensija na osmoj poziciji sa učinkom 6-5.

“Valensija je ekipa protiv koje niko ne želi da igra, imaju širok roster, ne zavise od jednog ili drugog igrača. Sa njihovim načinom igre svi imaju problema. Prošle godine niko nije bio adaptiran na tu vrstu napada i odbrane koju oni igraju. Sad ima nekoliko ekipa koje to rade. Nama je najvažnije da prepoznamo ono što želimo da napadamo. Daće oni poene, nećemo moći sve da zadržimo, ali plan i fokus je da nam ne daju jednostavne poene iz kontranapada i ofanzivnog skoka”, rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas naveo je da Valensija igra veoma dobro i dodao da je španska ekipa jedan od najtežih protivnika.

“Pratim Valensiju već neko vreme. Gledao sam skoro sve njihove utakmice prošle godine dok su igrali u Evrokupu, bili su mi jedna od najzanimljivijih ekipa. Trener je uradio fenomenalan posao – savršeno se uklopio u taj španski stil igre i mislim da su jedna od najopasnijih ekipa, bilo da igraju kući ili u gostima”, izjavio je Motejunas.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

