Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras ekipi Olimpijakosa: Evo šta je rekao Obradović uoči meča

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 20.15 časova ekipi Olimpijakosa u utakmici 28. kola Evrolige.

Olimpijakos je drugi na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i devet poraza uz meč manje, dok se Zvezda nalazi na sedmoj poziciji sa skorom 16/11.

“Znamo koliko je teško je igrati u onoj hali tamo, po svim kriterijima imaju prednost. Mi opet iz svega ovoga moramo da budemo samo fokusirani na igru, jer ima sigurno dosta faktora koji mogu da utiču. Mislim da je mnogo važno da i dobar posao odredimo na tri možda ključna igrača, a to je Dorsija, Furnijea i Vezenkova. Mislim da je isto tako važno da naš napad dobro funkcioniše, jer znamo koliko oni znaju da konvertuju poene iz našeg napada, lošeg šuta i greške. I da kontrolišemo skok, sve sam rekao u jednoj rečenici, više ništa ne treba”, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča u Pireju.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras ekipi Olimpijakosa

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 26. novembra u Beogradu, Zvezda je pobedila Olimpijakos 91:80 u meču 13. kola Evrolige.

“Biće nam veoma teško da igramo protiv njih jer su visoki, krupni i fizički snažni. Moramo da pariramo njihovoj energiji, pokušamo da ih usporimo i sprečimo njihove najbolje igrače u onome što nameravaju. Imamo tri dobra centra, tako da i oni moraju da zaustave nas. Moramo to shvatiti lično, pokazati malo ponosa i odigrati veoma dobru odbranu na njima, pokušati da ih sprečimo da dođu do lopte, otežamo im posao i učinimo da se osećaju nelagodno. Mislim da ako uradimo te stvari, imamo dobre šanse da im pariramo”, izjavio je košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

