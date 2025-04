Konačno se otvara hram u Zaječaru

Konačno se otvara hram!

Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Kotlujevcu biće otvoren od Velikog Četvrtka 17. aprila 2025. godine.

Na Veliki Petak u 18 časova biće služeno Večernje sa iznošenjem plaštanice. Takođe, u nedelju na Vaskrs 20. aprila 2025. godine služiće se Liturgija sa početkom u 8 časova.

Sve ostale informacije biće blagovremeno objavljene na oglasnoj tabli hrama.

Zajecar.online/A.A

KONCERT MIROSLAVA ILIĆA U ZAGREBU

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine, sa početkom u 20 časova. Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku. Da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo.

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

NOVI HIT MIRE ŠKORIĆ

Najbolja pevačica na našim prostorima nedavno je objavila novi singl pod nazivom “Branim se”.

Mira Škorić je tako iznenadila brojnu publiku, a za Hype TV portal imala je par reči o novom projektu.

“Pesmu je radio Vuk Matić, tekst, muziku i aranžman. Jedna divna saradnja. Prosto mislim da je apsolutno ženska himna. To sam ja, a opet nekako malo drugačije je sve to upakovano. U svakom slučaju, ponavljam, to je ženska himna“, rekla je Mira za naš portal.