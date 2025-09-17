KOME PRVO STIŽE POZIV ZA VOJSKU? Sve o obaveznom vojnom roku u Srbiji!

KOME PRVO STIŽE POZIV ZA VOJSKU?

Kad je reč o služenju obaveznog vojnog roka u Srbiji, trenutno se radi na pripremama dolaska prve generacije u kasarne. Otpočela je nabavka uniformi, naoružanja a zasad se zna sledeće: trajao bi 75 dana, regruti će biti podeljeni u tri grupe a oni koji bi služili civilno služili bi duplo duže.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je Vojska Srbije trenutno angažovana na unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme i uređenja ambijenta za služenje vojnog roka. Pa dodao da bi on za sve mladiće i devojke trebalo da traje 75 dana.

– Mi smo normativno zakružili jednu celinu u kontekstu planova i programa. Znamo kako bi to trebalo da izgleda. Otpočeli smo sa nabavkom pojedinih materijalnih sredstava kao što je uniforma, kao što je naoružanje, proračuni, utroška, municija za tu aktivnost. Sledeće što bi trebalo da se uradi jeste ažuriranje. Odnosno usklađivanje zakonodavne sfere sa onim što mi želimo da bude – rekao je on.

Šta do sada znamo o vojnom roku u Srbiji?

Prema najavama, vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci u trajanju od 75 dana, odnosni imali bi 60 dana obuke i 15 dana vojnih vežbi. Za žene, kao i do sada, ostaje mogućnost dobrovoljnog služenja.

Prvo – obuka gađanja

U prvih 30 dana vojnog roka ovi regruti će provesti na obuci za određenu vrstu gađanja, obuke za ličnu opremu i raditi vežbe koje se odnose na Zakon za zaštitu, kao i sanitetsku obuku i obuku za prvu pomoć.

Stariji kraće u vojsci? Verovatno najveće pitanje u vezi sa obaveznim služenjem vojske biće kako će služiti vojni rok stariji od 19 godina odnosno oni koji studiraju ili su već počeli da rade. Stariji će ići u centre za obuku i sa njima će se raditi malo kraće od tih 75 dana.