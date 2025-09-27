KOJA BILJKA SE ZA KRSTOVDAN UNOSI U KUĆU!

Društvo Izdvajamo Vesti

27.09.2025.
foto: pixabay

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 27. septembra slave – Krstovdan. Za ovaj praznik vezuju se mnogi običaji, pa ih treba ispoštovati u subotu.

Krstovdan je veliki praznik koji se slavi dva puta godišnje, jesenji 27. septembra i 18. januara.

Tokom današnjeg dana se bere i posvećuje bosiljak. Inače se u crkvama bosiljak koristi uvek tokom obreda, prvenstveno za krštenja i osveštavanje vodice, kada se upravo grančica suvog bosiljka u nju potapa.

Veruje se da bosiljak Srbe prati kroz sva životna razdoblja od rođenja do smrti, pa se često naziva Božijim cvetom, i veruje se da je reč o biljci koja treba prva da se posadi u bašti.

