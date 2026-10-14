Prevara u Pirotu: Bugarin se predstavljao kao lekar

Policija u Pirotu saopštila je da je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske Y. A. S. (56).

On se sumnjiči da je, lažno se predstavljajući kao lekar iz inostranstva koji trenutno boravi u zemlji telefonom pozvao ženu staru 81 godinu iz Pirota i uzeo joj 6.000 evra navodno potrebnih za operaciju njene sestre.

On je ženi rekao da je njena sestra imala nezgodu i da je polomila nogu. Osumnjičeni je, nakon zadržavanja, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, tereti se za krivično delo prevara, a nakon saslušanja sudija mu je pritvor do 30 dana.

PU Pirot istovremeno apeluje na građane, pošto je, u prethodnih nekoliko dana prijavljeno više ovakvih prevara, kao i pokušaja prevara, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!