Prevara u Pirotu: Bugarin se predstavljao kao lekar
Policija u Pirotu saopštila je da je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske Y. A. S. (56).
On se sumnjiči da je, lažno se predstavljajući kao lekar iz inostranstva koji trenutno boravi u zemlji telefonom pozvao ženu staru 81 godinu iz Pirota i uzeo joj 6.000 evra navodno potrebnih za operaciju njene sestre.
On je ženi rekao da je njena sestra imala nezgodu i da je polomila nogu. Osumnjičeni je, nakon zadržavanja, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, tereti se za krivično delo prevara, a nakon saslušanja sudija mu je pritvor do 30 dana.
PU Pirot istovremeno apeluje na građane, pošto je, u prethodnih nekoliko dana prijavljeno više ovakvih prevara, kao i pokušaja prevara, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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